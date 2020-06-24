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Как получить дополнительные выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей

Как получить дополнительные выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей

Перечисление выплаты начнется с 1 июля 2020 года.

Накануне президент объявил о новом виде государственной поддержки для семей с детьми в возрасте до 16 лет. Им будет назначена дополнительная единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.
 
В Телеграм-канале «Госуслуги для родителей» разъясняется, кому положены эти деньги.
 
Право на выплату имеют семьи с детьми, рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Это новый вид выплат, который будет назначаться в дополнение к ежемесячной выплате до 3 лет и единовременной с 3 до 16 лет.
 
Если вы уже оформляли выплаты на детей до 3 лет или с 3 до 16 лет, больше ничего делать не нужно. Выплата будет назначаться на основании ранее поданных заявлений.
Подавать еще одно заявление не надо. Отдельной услуги на портале Госуслуг для этого не предусмотрено.
Выплату назначат автоматически и перечислят тому же заявителю и по тем же банковским реквизитам. У ПФР есть для этого вся информация.
 
Если ранее вы не обращались за выплатами, хотя они вам положены с учетом возраста ребенка, подайте заявление в обычном порядке (как это сделать, читайте здесь). Новая выплата будет назначена на основании этих заявлений.
 
Перечисление дополнительной выплаты начнется с 1 июля 2020 года. Она положена на каждого ребенка до 16 лет. Если их двое, выплата составит 20 000 рублей, если трое — 30 000 рублей.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:41 −1
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