новости
новости
Регистрация
Статистика по коронавирусу в Тульской области за сутки: 28 новых случаев заражения и один умерший

Статистика по коронавирусу в Тульской области за сутки: 28 новых случаев заражения и один умерший

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 28 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 47 человек. Также скончался один пациент с COVID-19.

Полная статистика за всё время такова:

 

За сутки в России выявлено 4696 новых случаев коронавируса, зафиксировано 120 летальных исходов, выздоровели 6 652 человека.

Всего в стране выявлено 966 189 случаев коронавируса, зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровели 779 747 человек.

Сюжет: Коронавирус
В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа
Жизнь Тулы и области
В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа
вчера, в 13:26, 0 3057 -1
С начала пандемии в Тульской области скончались 311 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
С начала пандемии в Тульской области скончались 311 человек с коронавирусом
вчера, в 10:59, 4 1155 0
В Тульской области за неделю COVID-19 заразились 202 жителя
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю COVID-19 заразились 202 жителя
вчера, в 10:46, 2 5424 0
В Тульской области 29 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 29 новых случаев коронавируса
23 августа, в 10:53, 15 5266 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смартфон, планшет, смарт-часы: что пригодится школьнику в новом учебном году?
Смартфон, планшет, смарт-часы: что пригодится школьнику в новом учебном году?
Выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей: прием заявлений истекает 30 сентября
Выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей: прием заявлений истекает 30 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.