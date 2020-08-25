Статистика по коронавирусу в Тульской области за сутки: 28 новых случаев заражения и один умерший
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 28 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 47 человек. Также скончался один пациент с COVID-19.
Полная статистика за всё время такова:
За сутки в России выявлено 4696 новых случаев коронавируса, зафиксировано 120 летальных исходов, выздоровели 6 652 человека.
Всего в стране выявлено 966 189 случаев коронавируса, зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровели 779 747 человек.
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