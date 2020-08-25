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Из-за коронавируса в Туле закрыт детский сад: заболели дети

Из-за коронавируса в Туле закрыт детский сад: заболели дети

Мера принята в соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Тульской области.

В Туле в детсаду №4 на Косой Горе выявлены два случая COVID-19. Работа дошкольного учреждения приостановлена. 

Как сообщили в администрации Тулы, дети, у которых выявлен коронавирус, находятся дома на амбулаторном лечении, состояние их здоровья удовлетворительное. 

Возобновит работу дошкольное учреждение после проведения необходимых мероприятий и лабораторных исследований сотрудников и воспитанников.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:06 +5
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