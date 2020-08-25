Из-за коронавируса в Туле закрыт детский сад: заболели дети

Мера принята в соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Тульской области.

В Туле в детсаду №4 на Косой Горе выявлены два случая COVID-19. Работа дошкольного учреждения приостановлена.

Как сообщили в администрации Тулы, дети, у которых выявлен коронавирус, находятся дома на амбулаторном лечении, состояние их здоровья удовлетворительное.

Возобновит работу дошкольное учреждение после проведения необходимых мероприятий и лабораторных исследований сотрудников и воспитанников.