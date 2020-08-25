В Тульской области зафиксирован всплеск жестокого обращения с детьми

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В прошлом году в ряде регионов отмечено кратное увеличение случаев жестокого обращения с детьми. В Тульской области (600% к предыдущему году), Ивановской (400%), Якутии (372,7%), Воронежской (300%) и Тамбовской (300%) областях.

Заметное увеличение показателя также коснулось таких регионов, как Северная Осетия (250%), Оренбургская (233,3%) и Кемеровская (233,3%) области, Татарстан (226,4%) и Башкортостан (225%). Такие данные приводит NEWS.ru со ссылкой на информацию Минпросвещения.

В некоторых областях наблюдается снижение. Так, в Омской области (5,9% к предыдущему году), Республике Тыва (20%), Вологодской области (21,2%), Республике Алтай (27%) и Крыму (28%). В целом же по стране число случаев жестокого обращения с детьми уменьшилось на 1,8%.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, на резкий рост показателей в отдельных регионах влияет социально-экономическая ситуация, в том числе распад браков, отсутствие перспектив и потеря работы.