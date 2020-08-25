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В Тульской области зафиксирован всплеск жестокого обращения с детьми
Изображение LysogSalt с сайта Pixabay.

В Тульской области зафиксирован всплеск жестокого обращения с детьми

Эксперты винят негативную социально-экономическую ситуацию.

В прошлом году в ряде регионов отмечено кратное увеличение случаев жестокого обращения с детьми. В Тульской области (600% к предыдущему году), Ивановской (400%), Якутии (372,7%), Воронежской (300%) и Тамбовской (300%) областях.
 
Заметное увеличение показателя также коснулось таких регионов, как Северная Осетия (250%), Оренбургская (233,3%) и Кемеровская (233,3%) области, Татарстан (226,4%) и Башкортостан (225%). Такие данные приводит NEWS.ru со ссылкой на информацию Минпросвещения.
 
В некоторых областях наблюдается снижение. Так, в Омской области (5,9% к предыдущему году), Республике Тыва (20%), Вологодской области (21,2%), Республике Алтай (27%) и Крыму (28%). В целом же по стране число случаев жестокого обращения с детьми уменьшилось на 1,8%.
 
По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, на резкий рост показателей в отдельных регионах влияет социально-экономическая ситуация, в том числе распад браков, отсутствие перспектив и потеря работы.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:04 0
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