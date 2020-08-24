В Туле откроют первую бесплатную ремонтную мастерскую одежды

Фото: Медиашкола НКО.

В Туле впервые открывается первая бесплатная ремонтная мастерская одежды «Точка ремонта». Всех посетителей встретят мастера, которые подарят вещам вторую жизнь, помогут в починке и параллельно обучат новым полезным навыкам шитья.

Волонтер организации «МамКомпания» Вера Петруничева решила создать «Точку ремонта», куда люди смогут прийти и бесплатно получить помощь в ремонте вещей. Ее проект поддержали в Министерстве молодежной политики.

– Очень часто у нас лежат неподшитые шторы, джинсы без пуговицы (многие не знают, куда пойти поставить такую пуговицу) или, например, куртка без заклепки (надо искать мастерскую, выбирать время, тратить деньги), любимые порванные брюки ребенка, которые можно красиво зашить, но не хватает навыков. А бывает и так, что лежат вещи — выкинуть жалко и носить уже не будешь. Такие вещи можно перешить, переделать, и мы подскажем как, — рассказала Вера Петруничева.

В особой мастерской будут все необходимые инструменты и материалы. Тульские мастера бесплатно помогут всем желающим зашить вещь, пришить пуговицу, подшить шторы, брюки, платье, поставить заклепку или пуговицу на джинсы и многое-многое другое.

– В «Точке ремонта» мы с вами попробуем вдохнуть жизнь в порванные или уже ненужные вещи, многим из которых требуется совсем небольшой ремонт. Будет здорово прийти сюда с детьми. Сейчас многие подростки не то чтобы зашить – сами пуговицу пришить не могут. Наши мастера научат и покажут, как всё правильно сделать, — говорит автор проекта.

Первая ремонтная мастерская пройдет 12 сентября с 11.00 до 15.00 в Общественном ресурсном центре Тулы на пр. Ленина, 67.

Участие в мастерской бесплатное и для мастеров, и для посетителей. Все желающие смогут посетить мобильную мастерскую. Приносите с собой вещи на починку, приходите с друзьями и детьми. Посещение мастерской – по предварительной регистрации.

А если вы умеете шить, вязать, чинить, переделывать, то приглашаем вас стать частью проекта «Точка ремонта». Заполняйте анкету здесь.

Вся подробная информация о мастерской «Точка ремонта» в группе ВКонтакте или по телефону 8 (903) 844-44-29.