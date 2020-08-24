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Сборная Тульской области заняла первое место на чемпионате по тайскому боксу

Сборная Тульской области заняла первое место на чемпионате по тайскому боксу

Наши спортсмены завоевали 33 медали!

С 21 по 23 августа в Туле проходили открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Калужской и Московской областей и Санкт-Петербурга.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана», «Спирит», «Мубарис», АБИ им. Чингиза.

Первое место заняли:

  • Артем Дьячков,
  • Никита Боргер,
  • Вусал Марданов,
  • Леонид Борисов,
  • Бедел Пулатов,
  • Артем Мартиросян,
  • Рустам Рахманов,
  • Вадим Губанов,
  • Федор Михайлов,
  • Владислав Гуркин,
  • Ульяна Хрисанова,
  • Алихан Атлиханов.

Второе место:

  • Салимчон Мачидов,
  • Алина Гиясова,
  • Денис Маркин,
  • Ирина Зеленова,
  • Имаммухаммат Низамединов,
  • Сорбон Гадаев,
  • Артур Ефимов,
  • Ралин Гадокиев,
  • Эрик Назарян,
  • Александр Савкин,
  • Дмитрий Кукаев,
  • Лидия Шерер,
  • Волиджон Рогжабов,
  • Егор Жевлаков,
  • Иван Теплов.

Третье место:

  • Мухтадин Махмудов,
  • Сергей Козлов,
  • Мухтадин Махмудов,
  • Артем Абаджян,
  • Сергей Красиков,
  • Амир Серополов.

Егор Жевлаков был награжден кубком за лучшую технику, Ирина Зеленова — за волю к победе.

В общекомандном зачете команда Тульской области завоевала 1-е место.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:17 0
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