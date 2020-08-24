Сборная Тульской области заняла первое место на чемпионате по тайскому боксу

С 21 по 23 августа в Туле проходили открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Калужской и Московской областей и Санкт-Петербурга.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана», «Спирит», «Мубарис», АБИ им. Чингиза.

Первое место заняли:

Артем Дьячков,

Никита Боргер,

Вусал Марданов,

Леонид Борисов,

Бедел Пулатов,

Артем Мартиросян,

Рустам Рахманов,

Вадим Губанов,

Федор Михайлов,

Владислав Гуркин,

Ульяна Хрисанова,

Алихан Атлиханов.

Второе место:

Салимчон Мачидов,

Алина Гиясова,

Денис Маркин,

Ирина Зеленова,

Имаммухаммат Низамединов,

Сорбон Гадаев,

Артур Ефимов,

Ралин Гадокиев,

Эрик Назарян,

Александр Савкин,

Дмитрий Кукаев,

Лидия Шерер,

Волиджон Рогжабов,

Егор Жевлаков,

Иван Теплов.

Третье место:

Мухтадин Махмудов,

Сергей Козлов,

Мухтадин Махмудов,

Артем Абаджян,

Сергей Красиков,

Амир Серополов.

Егор Жевлаков был награжден кубком за лучшую технику, Ирина Зеленова — за волю к победе.

В общекомандном зачете команда Тульской области завоевала 1-е место.