Сборная Тульской области заняла первое место на чемпионате по тайскому боксу
Наши спортсмены завоевали 33 медали!
С 21 по 23 августа в Туле проходили открытый чемпионат и первенство области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Калужской и Московской областей и Санкт-Петербурга.
Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба «Хулиган», «Щит и меч», «Катана», «Спирит», «Мубарис», АБИ им. Чингиза.
Первое место заняли:
- Артем Дьячков,
- Никита Боргер,
- Вусал Марданов,
- Леонид Борисов,
- Бедел Пулатов,
- Артем Мартиросян,
- Рустам Рахманов,
- Вадим Губанов,
- Федор Михайлов,
- Владислав Гуркин,
- Ульяна Хрисанова,
- Алихан Атлиханов.
Второе место:
- Салимчон Мачидов,
- Алина Гиясова,
- Денис Маркин,
- Ирина Зеленова,
- Имаммухаммат Низамединов,
- Сорбон Гадаев,
- Артур Ефимов,
- Ралин Гадокиев,
- Эрик Назарян,
- Александр Савкин,
- Дмитрий Кукаев,
- Лидия Шерер,
- Волиджон Рогжабов,
- Егор Жевлаков,
- Иван Теплов.
Третье место:
- Мухтадин Махмудов,
- Сергей Козлов,
- Мухтадин Махмудов,
- Артем Абаджян,
- Сергей Красиков,
- Амир Серополов.
Егор Жевлаков был награжден кубком за лучшую технику, Ирина Зеленова — за волю к победе.
В общекомандном зачете команда Тульской области завоевала 1-е место.
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