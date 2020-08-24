Как энергетики собираются прокладывать подземную кабельную линию: репортаж Myslo

Обсуждения вокруг прокладки электрического кабеля через территорию Рогожинского парка не утихают уже долгое время. Подробнее об этом читайте здесь и здесь.

Корреспонденты Myslo увидели, о чем же столько времени спорят туляки и где по проекту должна пройти кабельная линия, исполненная методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). По проекту ее начало и окончание будут вне зоны парка.

Работы начнутся на территории на подстанции «Перекоп», где будет вырыт первый рабочий котлован.

Здесь с 2008 по 2012 год прошла масштабная реконструкция, которая обошлась «Тулэнерго» в более чем 600 млн рублей. Трансформаторы заменили на более мощные. От подстанции сейчас запитаны жилища более 120 тысяч туляков, а также промышленные, транспортные и производственные предприятия. Но даже при этом резервной мощности еще достаточно. То есть «Перекоп» еще с легкостью может запитать несколько жилых комплексов, и это не повлияет на качество обслуживания уже подключенных к электросетям. Эта подстанция – единственный разумный вариант подключения. Другие центры питания не подходят, потому что уже работают на пределе.

Общая длина необходимой кабельной линии – 2,4 км. Но спор возник из-за ее части, которая должна пройти по территории парка. Это всего 375 метров.

Бурение для прокладки спорной части кабеля будет проводиться в охранной зоне линий электропередачи 110 кВ, которые исторически находятся в парке с 1954 года.

В соответствии с правилами ширина охранной зоны ВЛ 110 кВ примерно 70 метров. На этой территории по закону только энергетики имеют право проводить работы. Какое-либо строительство или массовое скопление людей здесь запрещено, это опасно для жизни.

Честно говоря, прогуливаться здесь никто и не стремится, это – зона отчуждения, где нет социальных объектов и вид далеко не похож на парковый. Энергетики поддерживают здесь порядок – никаких деревьев и растительности. Этого требуют правила эксплуатации энергообъектов.

По документам охранная зона ВЛ включена в территорию Рогожинского парка. Но фактически место, в котором отдыхают туляки, заканчивается прямо перед ней. Мы пришли в разгар летнего дня, но ни одного отдыхающего тут не встретили, да и вы сами вряд ли бы отправились сюда на прогулку.

Кабель пройдет под землей в этой охранной зоне на такой глубине, что не нанесет вреда поверхностному слою почвы и корням деревьев, которых здесь просто нет.

Александр Семенов, заместитель главного инженера филиала «Тулэнерго»:

– В ходе прокладки кабеля мы будем использовать самый современный и наиболее экологичный метод – технологию горизонтально направленного бурения (ГНБ) почвы. Важно, что рабочие котлованы будут расположены вне парка. Первый – на территории подстанции «Перекоп», в него будет установлена специальная машина, которая выполнит прокол почвы на глубине 4-6 метров. Второй – в гаражном кооперативе № 11.

Метод ГНБ предполагает, что по ходу движения бура с помощью планшета будут определяться глубина и направление бурения. Бур легко обойдет все встречающиеся препятствия. Затем в прокол протянут пластиковую трубу диаметром 250 мм. В ней будут находиться две основные кабельные линии из сшитого полиэтилена и две запасные. Их могут использовать в дальнейшем для проведения ремонтных работ. Почва разрываться не будет – энергетики это гарантируют.

На парковую территорию, где гуляют люди и где находятся детские и спортивные площадки, кабель не зайдет – сразу же из охранной зоны ВЛ его маршрут повернет к гаражному кооперативу №11, где будет вырыт второй – приемочный – котлован.

Дальше прокладка кабеля также пройдет путем горизонтально направленного бурения. Работы займут примерно неделю.

Кстати, прокладка сетевой инфраструктуры по технике горизонтально направленного бурения для Тулы не в новинку. Эта методика сейчас очень популярна из-за своей экологичности. Она применялась, например, при строительстве Казанской набережной. Под этой территорией проходит сразу 9 ниток кабеля, в том числе под Упой.

мнение эксперта

Аркадий Симанкин, доцент кафедры экологии ТулГУ, кандидат наук:

– Любой населенный пункт обязан иметь жилой сектор, производственный, коммунально-складское хозяйство и так называемые технологические коридоры, в которых располагаются газопроводы, водопроводы и электрические сети.

Снабжение электроэнергией может происходить через воздушные линии, а также через подземные коммуникации. Последние раньше прокладывались в траншеях, нарушался почвенный покров, растительный слой снимался бульдозером. Это портило почву – главную составляющую экосистемы. Но сейчас появилась новая технология горизонтального бурения. Кабель прокладывается на глубине 4-5 метров, это гораздо ниже эдафического (почвенного) слоя. Следовательно, негативного воздействия на окружающую среду не возникает. Это самый предпочтительный способ прокладки энергокабелей на сегодняшний день, и такие технологии должны применяться как можно шире.