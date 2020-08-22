Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем государственного флага России

Фото: tularegion.ru

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Глава региона напомнил, что российский флаг был и остается нашим национальным символом, неотъемлемой частью истории Отечества. Он напоминает каждому из нас о сплоченности народа и могуществе государства.

«Мы, жители Тульской области, храним традиции и культуру своей страны, гордимся её достижениями, вместе вносим вклад в будущее России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!», — говорится в тексте поздравления.

Основной площадкой праздника сегодня будет Казанская набережная. В 12.00 там устроили дымовой фейерверк в цветах триколора. 66 установленных вдоль всей кремлевской стены дымовых фейерверков одновременно выпустили в небо 1650 зарядов.

Затем на площадке молодежного пространства «Газон» начался фестиваль красок. Весь день на набережной будут раздавать ленточки и флажки.

На Пролетарской набережной запланирован спортивный фестиваль «Стритлифтинг для всех», а вечером в небо над городом поднимутся аэростаты с флагом России. Затем здания в центре Тулы и телевизионную башню украсит праздничная подсветка в цветах триколора.