Тулячка нашла чужую банковскую карту и устроила шопинг

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Недавно 27-летний туляк потерял банковскую карту. Мужчина не успел ее вовремя заблокировать и вскоре узнал, что с его счета списаны 19 тысяч рублей.

Возникло предположение, что кто-то оплатил карточкой свои покупки в магазине. Сотрудники уголовного розыска смогли выяснить, что чужими безналичными деньгами пользовалась 52-летняя безработная жительница Тулы.

«У женщины обнаружена и изъята чужая банковская карта. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа)», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.