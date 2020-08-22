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Тулячка нашла чужую банковскую карту и устроила шопинг
Изображение tomekwalecki с сайта Pixabay

Тулячка нашла чужую банковскую карту и устроила шопинг

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Недавно 27-летний туляк потерял банковскую карту. Мужчина не успел ее вовремя заблокировать и вскоре узнал, что с его счета списаны 19 тысяч рублей.
 
Возникло предположение, что кто-то оплатил карточкой свои покупки в магазине. Сотрудники уголовного розыска смогли выяснить, что чужими безналичными деньгами пользовалась 52-летняя безработная жительница Тулы.
 

«У женщины обнаружена и изъята чужая банковская карта. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа)», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:19 +8
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