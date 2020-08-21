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Двойное ДТП на Калужском шоссе собрало серьёзную пробку
Фото из архива MySlo

Двойное ДТП на Калужском шоссе собрало серьёзную пробку

В аварии пострадала женщина-водитель одной из машин, она получила незначительные повреждения.

В 19.00, на 103-м километре дороги  «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», Skoda Octavia столкнулась с Opel Astra под управлением женщины 1965 года рождения.

После этого Opel врезался в Infinity EX25 под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате аварии пострадала водитель «Опеля». После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

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сегодня, в 21:14 0
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