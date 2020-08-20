Начальник тульского Управления Росгвардии за год заработал 2,1 млн рублей

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В собственности у Олега Петрика – жилой дом, земельный участок и внедорожник премиум-класса.

В 2019 году начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик заработал 2 111 707 рублей. Такие данные приводит официальный сайт ведомства.

В собственности у Олега Васильевича – жилой дом площадью 131 кв. м., земельный участок в шесть соток и треть земельного участка площадью 828 кв. м. Также в собственности у Олега Петрика – внедорожник Lexus LX 570.