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Начальник тульского Управления Росгвардии за год заработал 2,1 млн рублей
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Начальник тульского Управления Росгвардии за год заработал 2,1 млн рублей

В собственности у Олега Петрика – жилой дом, земельный участок и внедорожник премиум-класса.

В 2019 году начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик заработал 2 111 707 рублей. Такие данные приводит официальный сайт ведомства.

В собственности у Олега Васильевича – жилой дом площадью 131 кв. м., земельный участок в шесть соток и треть земельного участка площадью 828 кв. м. Также в собственности у Олега Петрика – внедорожник Lexus LX 570.

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