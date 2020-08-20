Тульская область готовится к осенне-зимней эпидемии гриппа

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Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону. Региональному минздраву поручено обеспечить вакцинацию против гриппа 60% туляков.

– Пандемия коронавируса пошла на спад. Однако это не повод расслабляться. Угроза дальнейшего распространения инфекции остается, а вероятность ее пересечения с сезонным гриппом создает серьезную опасность для здоровья граждан, – отметил Валерий Шерин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил, что рост заболеваемости ожидается со второй половины декабря и продлится до середины февраля.

Министр здравоохранения Алексей Эрк сообщил, что лечить пациентов с COVID-19 продолжают 8 учреждений. Действует 872 койки. В течение трех дней может быть дополнительно развернуто 1379 коек, при ухудшении ситуации их число может быть увеличено до 2082. Для помощи пациентам с гриппом и ОРВИ будет задействовано 715 коек.

Для медучреждений закуплено более 2000 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, аппараты УЗИ, передвижные рентгеновские аппараты, хирургические аспираторы, бронхоскопы, дефибрилляторы, электрокардиографы, бактерицидные облучатели и многое другое.

В регионе начинается вакцинация против гриппа. Планируется привить 870 тысяч человек, в том числе 136 тысяч детей. В выходные дни возле крупных торговых центров будут работать мобильные медицинские комплексы. Составляются графики выездов прививочных бригад на предприятия, в школы и учреждения социальной защиты. Сделать прививку можно будет во всех ФАПах.