На открытии Ледовой арены в Туле выступит Полина Гагарина

Гостей ждет большая праздничная программа: 3D-проекции и мэппинг на льду, выступление барабанщиков и др.

21 августа в Туле состоится официальное открытие Ледового дворца. Праздничная программа на территории спорткомплекса начнется в 14.00, в 16.00 туляков ждет красочное шоу на льду с 3D-проекцией, мэппинг, выступление барабанщиков и кавер-группы.

Хэдлайнером мероприятия станет известная российская певица Полина Гагарина.

После концерта в 16.30 состоится матч между «Академией Михайлова» и «Атлантом».

Организаторы уточняют, что билетов на церемонию открытия в свободном доступе больше не осталось. И предлагают поучаствовать в розыгрыше в группе ВКонтакте и Инстаграме.