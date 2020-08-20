В Туле трамвай устроил массовое ДТП

Днем 20 августа в Туле в районе поворота с ул. Советской на ул. Пирогова произошло ДТП с участием трех автомобилей — Suzuki Grand Vitara, ВАЗ-2114, Volkswagen Passat — и трамвая. Непосредственно перед столкновением все транспортные средства двигались по направлению к улице Оборонной.

По предварительной информации, водитель трамвая неправильно рассчитала тормозной путь и врезалась в ВАЗ, который от удара сместился вперед и столкнулся с Suzuki, а тот, в свою очередь, — с Volkswagen.

Водитель отечественной легковушки получил незначительные порезы и от госпитализации отказался.

На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Из-за участников аварии образовалась значительная пробка в сторону улицы Оборонной.