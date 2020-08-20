Администрация Тулы рассказала, откуда взялся траурный венок во дворе многоэтажки

Ранее Myslo рассказывал, что во дворе дома № 15 по Красноармейскому проспекту появился холмик земли с траурным венком и цветами. В администрации Тулы рассказали, откуда взялась эта «композиция»:

– Техника, на которой был привезен грунт, до этого работала на уборке одного из городских мемориалов, в тракторе остался мусор. Однако рабочий не проверил, что мусор не выгружен до конца, и загрузил сверху грунт, который был предназначен для придомовой территории дома № 15 по Красноармейскому проспекту. Землю выгрузили сегодня с утра по указанному адресу. Спустя непродолжительное время рабочие заметили мусор и тут же его оперативно убрали.

В отношении работников, допустивших эту оплошность, будет проведена проверка и принято решение о наложении взыскания. Администрация Советского округа приносит жителям извинения.