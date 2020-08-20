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Где в Туле отключат свет 21 августа

Где в Туле отключат свет 21 августа

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

В пятницу энергетики будут работать по следующим адресам:

  • ул. Степанова, 29-а,
  • ул. Плеханова, 48-а,
  • ул. Серебровская, 16-а-е, 16, 37, 45, 39, 41,
  • ул. 3-я Зеркальная, 9,
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
  • ул. Болдина, 24, 28, 91, 79, 88, 95 к. 3,
  • ул. Седова, 36,
  • ул. Мира, 205-а, 14-а, 14,
  • ул. Белкина, 8-а, 6-б,
  • ул. Макаренко, 9-б, 26-а,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 166-а, 162-б, 158-в, 168-а,
  • пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
  • пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
  • Одоевское шоссе, 50, 52, 60-68 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 59,
  • ул. Рогова, 50.
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