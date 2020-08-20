Где в Туле отключат свет 21 августа
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
В пятницу энергетики будут работать по следующим адресам:
- ул. Степанова, 29-а,
- ул. Плеханова, 48-а,
- ул. Серебровская, 16-а-е, 16, 37, 45, 39, 41,
- ул. 3-я Зеркальная, 9,
- ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
- ул. Болдина, 24, 28, 91, 79, 88, 95 к. 3,
- ул. Седова, 36,
- ул. Мира, 205-а, 14-а, 14,
- ул. Белкина, 8-а, 6-б,
- ул. Макаренко, 9-б, 26-а,
- ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
- ул. Газовая, 40, 42,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 166-а, 162-б, 158-в, 168-а,
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
- Одоевское шоссе, 50, 52, 60-68 (чётн.),
- 10-й пр-д, 59,
- ул. Рогова, 50.
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