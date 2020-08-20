новости
новости
Регистрация
Почему нужно делать прививку от гриппа: отвечает тульский минздрав

Почему нужно делать прививку от гриппа: отвечает тульский минздрав

В первую очередь, пройти вакцинацию должны дети и студенты, а также люди старше 60 лет и беременные женщины.

Специалисты министерства здравоохранения Тульской области рассказывают, кому и для чего стоит обезопасить себя от вируса гриппа. Не за горами осень – в холодное время года число заболеваний гриппом резко увеличивается. Что нужно знать, чтобы защитить себя? Давайте разбираться вместе.

1. Как распространяется вирус. Инкубационный период вируса очень короткий, всего 1-2 дня, в это время симптомы отсутствуют, а микроорганизмы уже активно размножаются.

2. Причины повторных эпидемий гриппа - это уникальная изменчивость белков микроорганизма, поэтому люди, переболевшие одним типом вируса гриппа, могут заболеть другим.

3. Вирус размножается молниеносно после попадания на верхние дыхательные пути. Спустя всего 8 часов, его количество увеличивается в тысячи.

4. Оптимальные сроки вакцинации от гриппа - это начало осени (сентябрь-октябрь) так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели.

5. Болезнь приводит к многочисленным осложнениям: пневмония, заболевания почек и головного мозга, а иногда и к летальному исходу.

6. Если лечение начато с опозданием - оно в большинстве случаев уже неэффективно.

где можно сделать прививку

В поликлинике по месту жительства бесплатно. Обратитесь к участковому педиатру или терапевту.

Возможно проведение вакцинации в организованных коллективах (организации, учреждения, промышленные предприятия) при соблюдении требований санитарного законодательства.

Дети могут вакцинироваться в образовательных учреждениях, при этом должно быть письменное согласие родителей на вакцинацию в учреждении, где обучается или воспитывается ребёнок.

может ли вакцина навредить здоровью

Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае могут наблюдаться местные реакции в месте введения препарата - болезненность, уплотнение, покраснение. А также в виде общих реакций - температура, недомогание, головная боль, першение и боль в горле, легкий насморк. Реакции через 1-2 дня исчезают без назначения специфического лечения.

как часто следует прививаться от гриппа

Прививаться необходимо ежегодно: состав вакцины меняется в зависимости от штаммов вируса гриппа, циркулирующих среди населения и иммунитет от гриппа вырабатывается на срок не более года.

кому нужно сделать прививку в первую очередь
  • Детям с 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
  • Взрослым, работающим по отдельным профессиям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы),
  • Беременным женщинам,
  • Взрослым старше 60 лет,
  • Лицам, подлежащим призыву на военную службу,
  • Лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 22:25 −2
Другие статьи по темам
Событие
прививка от гриппавакцинациягриппвакцинация против гриппаминздрав Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 21 августа
Где в Туле отключат свет 21 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.