Почему нужно делать прививку от гриппа: отвечает тульский минздрав

В первую очередь, пройти вакцинацию должны дети и студенты, а также люди старше 60 лет и беременные женщины.

Специалисты министерства здравоохранения Тульской области рассказывают, кому и для чего стоит обезопасить себя от вируса гриппа. Не за горами осень – в холодное время года число заболеваний гриппом резко увеличивается. Что нужно знать, чтобы защитить себя? Давайте разбираться вместе.

1. Как распространяется вирус. Инкубационный период вируса очень короткий, всего 1-2 дня, в это время симптомы отсутствуют, а микроорганизмы уже активно размножаются.

2. Причины повторных эпидемий гриппа - это уникальная изменчивость белков микроорганизма, поэтому люди, переболевшие одним типом вируса гриппа, могут заболеть другим.

3. Вирус размножается молниеносно после попадания на верхние дыхательные пути. Спустя всего 8 часов, его количество увеличивается в тысячи.

4. Оптимальные сроки вакцинации от гриппа - это начало осени (сентябрь-октябрь) так как на выработку защиты нужно как минимум 2-4 недели.

5. Болезнь приводит к многочисленным осложнениям: пневмония, заболевания почек и головного мозга, а иногда и к летальному исходу.

6. Если лечение начато с опозданием - оно в большинстве случаев уже неэффективно.

где можно сделать прививку

В поликлинике по месту жительства бесплатно. Обратитесь к участковому педиатру или терапевту.

Возможно проведение вакцинации в организованных коллективах (организации, учреждения, промышленные предприятия) при соблюдении требований санитарного законодательства.

Дети могут вакцинироваться в образовательных учреждениях, при этом должно быть письменное согласие родителей на вакцинацию в учреждении, где обучается или воспитывается ребёнок.

может ли вакцина навредить здоровью

Прививка неопасна и не вызывает осложнений, в крайнем случае могут наблюдаться местные реакции в месте введения препарата - болезненность, уплотнение, покраснение. А также в виде общих реакций - температура, недомогание, головная боль, першение и боль в горле, легкий насморк. Реакции через 1-2 дня исчезают без назначения специфического лечения.

как часто следует прививаться от гриппа

Прививаться необходимо ежегодно: состав вакцины меняется в зависимости от штаммов вируса гриппа, циркулирующих среди населения и иммунитет от гриппа вырабатывается на срок не более года.

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