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Берег Щегловского ручья расчистили от мусора после прокурорской проверки
Фото: twitter.com

Берег Щегловского ручья расчистили от мусора после прокурорской проверки

Сотрудник районной администрации и председатель расположенного рядом гаражного кооператива оштрафованы на 10 тысяч рублей.

На территории, прилегающей к гаражному кооперативу № 14, находящемуся на берегу Щегловского ручья, образовалась стихийная свалка из коммунальных отходов, веток, автомобильных покрышек и строительного мусора. Колодцы ливневой канализации были открыты, территория заросла бурьяном.

Ситуацией заинтересовалась районная прокуратура. В ходе проверки были выявлены нарушения экологического законодательства, а также городских Правил благоустройства. Ни местная администрация, ни руководство кооператива вовремя не позаботились о том, чтобы привести территорию в порядок.

Мусор был вывезен только после получения прокурорского предписания. Также была окошена трава и отремонтированы колодцы. Сотрудник администрации Пролетарского округа и председатель гаражного кооператива привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.11-1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей.

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