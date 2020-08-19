Вторая смена и состав классов: какие изменения ждут тульские школы?

Фото из архива Myslo.

Об организации учебного процесса в предстоящем учебном году сегодня в ходе брифинга рассказала министр образования Тульской области.

Учебный год 2020/2021 в образовательных учреждениях Тульской области начнется в традиционном очном режиме. Однако организация его претерпит серьезные изменения.

Так, в частности, за каждым классом закрепят кабинет, где ученики будут проводить большую часть времени. Исключения составят спецпредметы, например, информатика, физкультура и другие. В них ученики будут приходить, но по окончании занятий после каждого класса помещения должны быть продезинфицированы. Этот момент должен учитываться при составлении расписания занятий в школе.

– Неизменным для всех классов, за исключением первоклассников, останется длительность уроков – 45 минут. Длительность же перемен образовательная организация может устанавливать самостоятельно. Для каждого класса время начала занятий может различаться, но не раньше восьми часов утра. В том числе возможно появление и второй смены. Это вынужденная мера, к которой могут прибегать школы, чтобы минимизировать возможности пересечения учеников из разных классов, а также предусмотреть время для обработки кабинетов после окончания в нем занятий, – пояснила министра Алевтина Шевелева.

Школам также рекомендовано при благоприятных погодных условиях как можно больше проводить занятий на свежем воздухе. Физкультуру, рисование, литературу и другие предметы лучше провести на школьном дворе.

Учебное расписание должно быть сформировано до 24 августа, после чего до родителей доведут эту информацию, разместив ее на стендах, сайтах и родительских чатах.

Также может измениться и состав классов. Количество человек в классе теперь будет зависеть от площади кабинета, который закреплен за ним. Согласно санитарным нормам, на каждого ученика должно приходиться не менее 2,5 метров помещения. Для сохранения нынешнего списочного класса при наличие возможности администрация образовательных учреждений может использовать для проведения занятий и непрофильные помещения – актовый зал, зал физкультуры и другие.

А вот соблюдения социальной дистанции в классах не будет.