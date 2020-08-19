В Тульской области столкнулись мотоцикл и мопед с подростками

Вечером 18 августа на ул. Спортивной в поселке Метростроевский столкнулись мотоцикл Racer RC150-23 и мопед Regal Raptor. Первым управлял 17-летний молодой человек, вторым – его ровесник. При этом мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а его водитель не имел прав на управление транспортным средством.

В результате ДТП пострадал пассажир – несовершеннолетний юноша. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Нужно особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, а также запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.

Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. С 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» можно садиться за руль транспортного средства с объемом двигателя не превышающим 50 куб. см. При объеме двигателя не более 125 куб. см управление допускается также с 16 лет, но уже при водительском удостоверении категории «А1».

Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб. см допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А». При управлении обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.