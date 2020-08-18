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Тульские спортсмены стали чемпионами России по практической стрельбе из ружья

Тульские спортсмены стали чемпионами России по практической стрельбе из ружья

Поздравляем туляков!

В минувшие выходные в Тольятти состоялся чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Туляки выступили на турнире двумя командами.
 
В командном зачете в стандартном классе наши спортсмены стали чемпионами России, а в модифицированном классе — серебряными призерами.
 
 
 

Сергей Конов и Владимир Сафонов выиграли золото в дуэльном зачете стандартного и модифицированного класса, Антон Захаров стал обладателем бронзы.
 
Тулячка Анна Галонска завоевала серебро в женском зачете.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:30 +15
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