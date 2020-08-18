Тульские спортсмены стали чемпионами России по практической стрельбе из ружья

В минувшие выходные в Тольятти состоялся чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Туляки выступили на турнире двумя командами.

В командном зачете в стандартном классе наши спортсмены стали чемпионами России, а в модифицированном классе — серебряными призерами.

Сергей Конов и Владимир Сафонов выиграли золото в дуэльном зачете стандартного и модифицированного класса, Антон Захаров стал обладателем бронзы.

Тулячка Анна Галонска завоевала серебро в женском зачете.