Тульские спортсмены стали чемпионами России по практической стрельбе из ружья
Поздравляем туляков!
В минувшие выходные в Тольятти состоялся чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Туляки выступили на турнире двумя командами.
В командном зачете в стандартном классе наши спортсмены стали чемпионами России, а в модифицированном классе — серебряными призерами.
Сергей Конов и Владимир Сафонов выиграли золото в дуэльном зачете стандартного и модифицированного класса, Антон Захаров стал обладателем бронзы.
Тулячка Анна Галонска завоевала серебро в женском зачете.
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