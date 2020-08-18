В Щекинском районе судебный пристав задержал пытавшегося скрыться виновника ДТП

В Советске Щекинского района младший судебный пристав Сергей Соколов помог задержать скрывшегося виновника аварии. О ней Myslo писал здесь.

Напомним, на улице Энергетиков в Советске произошла авария с участием Opel Astra и отечественной «девятки». После столкновения ВАЗ выехал на тротуар и врезался в дерево. Водитель ВАЗа пытался сбежать с места происшествия. По словам очевидцев, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

О том, что произошло, Myslo рассказал пристав Сергей Соколов.

- В тот день, 7 августа, я возвращался с работы. Недалеко от здания суда заметил на перекрестке аварию: на перекрестке Opel Astra, бок смят, в кустах — «девятка». Аж через бордюр перелетела и в дерево! Сам момент аварии я не видел, но заметил, как от ВАЗа отходят двое мужчин. На вид — совершенно пьяные. И прохожие кричат: «Куда?!». Пришлось их остановить. Мужчины были сильно пьяны, то утверждали, что они просто пассажиры, то говорили, что им поесть нужно купить. Мол, сейчас вернемся. Но я решил оставить их до приезда ГИБДД.

Когда на место аварии прибыл экипаж ДПС, Сергей передал водителя и пассажира «девятки» им.

В пресс-службе Управления судебных приставов отметили, что благодаря действиям Сергея Соколова виновник ДТП понесет наказание.