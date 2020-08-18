В Богородицке водитель «Оки» сбил школьницу

Днем 17 августа на ул. Карла Маркса в Богородицке произошло ДТП — 58-летний водитель «Оки» сбил 12-летнюю девочку. По предварительной информации, школьница переходила дорогу в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

«В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.