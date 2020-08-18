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В Богородицке водитель «Оки» сбил школьницу

В Богородицке водитель «Оки» сбил школьницу

Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

Днем 17 августа на ул. Карла Маркса в Богородицке произошло ДТП — 58-летний водитель «Оки» сбил 12-летнюю девочку. По предварительной информации, школьница переходила дорогу в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
 
«В результате ДТП девочка получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
ГИБДД призывает водителей быть внимательнее к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.
 
Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:07 +3
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Место
Тульская областьБогородицк

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