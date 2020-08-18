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Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года
Фото: Владислав Фролов, Алиса Пискарева, Павел Харитонов.

Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года

Два дня реконструкторы с точностью воссоздавали детали военных действий. А что у них вышло – смотрите в фоторепортаже.

В минувшие выходные участники клуба «Тульский Оборонительный рубеж» совместно с военно-историческим мемориальным комплексом «Победа» из Ступино организовали и провели в Веневском районе двухдневную военно-историческую тактическую игру «Последние залпы», посвященную событиям 1945 года.

Два дня, 15 и 16 августа, в поле под Веневом разворачивались нешуточные бои. По сценарию действие происходит в 1945 году в Австрии, где в лесу возле города Грац некоторые немецкие военные продолжали вести собственные сражения. Вести наблюдение за перемещениями группы с воздуха был отправлен советский самолет-разведчик. К сожалению, самолет терпит крушение. Пилот спускается с парашютом. Так начинается тактическая игра.

В первый день целью немецкой кампфгруппы было захватить летчика и его карту с обозначением советских войск. Цель советской армии: спасти летчика. Во второй день: заполучив карту, немцы идут на прорыв с целью оказаться в зоне ответственности союзнических войск, где они могут сдаться в плен союзникам. Прорыв не удается, и часть немецкой группировки уничтожена, часть взята в плен.

Максимально приблизить игру к реальной помогает, в том числе, военная техника, которая грохотала и в этот раз под Веневом. Красноармейцы были вооружены винтовками Мосина, самозарядными  винтовками Токарева, пистолетами-пулеметами (ППШ, ППС), двумя пулеметами Максим. Работали артиллерийский и минометный расчеты.

«Солдаты Вермахта» были вооружены карабинами Маузера К-98, пистолетами-пулеметами МП-40, минометами. Боевую обстановку особенно сильно на поле сражения подчеркнули советский танк Т-60 и немецкий бронетранспортер Demag.

В реконструкции приняли участие клубы из Москвы и Подмосковья, Рязани, Орла, Севастополя и Хабаровска.

Председатель правления РОО ВИК «Тульский оборонительный рубеж» Сергей Казанский рассказал, что для членов клуба значат такие реконструкции:

- Увлечение военной историей позволяет более полно и ярко представить события, происходящие много лет назад, совершить своего рода путешествие во времени. Кроме того, тактическая игра - это активный отдых, что полезно для здоровья.

Следующую масштабную реконструкцию на тульской земле планируют провести 5 декабря в Веневе. Организаторы мероприятия надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит пригласить на реконструкцию зрителей, чего, к сожалению, не удалось сделать в минувшие выходные.

 

Немецкая форма и нацистская символика является неотъемлемой частью воссоздания исторического образа противника и ни в коем случае не является пропагандой фашизма. Военно-исторические клубы категорически против и никакими действиями не способствуют реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников.

Галерея
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 1
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 2
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 3
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 4
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 5
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 6
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 7
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 8
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 9
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 10
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 11
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 12
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 13
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 14
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 15
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 16
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 17
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 18
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 19
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 20
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 21
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 22
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 23
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 24
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 25
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 26
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 27
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 28
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 29
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 30
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 31
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 32
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 33
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 34
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 35
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 36
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 37
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 38
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 39
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 40
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 41
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 42
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 43
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 44
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 45
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 46
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 47
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 48
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 49
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 50
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 51
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 52
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 53
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 54
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 55
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 56
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 57
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 58
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 59
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 60
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 61
Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года, Фото: 62
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:03 +4
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