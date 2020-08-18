Настоящее оружие и действующие танки: в Веневском районе провели реконструкцию сражений 1945 года

Фото: Владислав Фролов, Алиса Пискарева, Павел Харитонов.

Два дня реконструкторы с точностью воссоздавали детали военных действий. А что у них вышло – смотрите в фоторепортаже.

В минувшие выходные участники клуба «Тульский Оборонительный рубеж» совместно с военно-историческим мемориальным комплексом «Победа» из Ступино организовали и провели в Веневском районе двухдневную военно-историческую тактическую игру «Последние залпы», посвященную событиям 1945 года.

Два дня, 15 и 16 августа, в поле под Веневом разворачивались нешуточные бои. По сценарию действие происходит в 1945 году в Австрии, где в лесу возле города Грац некоторые немецкие военные продолжали вести собственные сражения. Вести наблюдение за перемещениями группы с воздуха был отправлен советский самолет-разведчик. К сожалению, самолет терпит крушение. Пилот спускается с парашютом. Так начинается тактическая игра.



В первый день целью немецкой кампфгруппы было захватить летчика и его карту с обозначением советских войск. Цель советской армии: спасти летчика. Во второй день: заполучив карту, немцы идут на прорыв с целью оказаться в зоне ответственности союзнических войск, где они могут сдаться в плен союзникам. Прорыв не удается, и часть немецкой группировки уничтожена, часть взята в плен.

Максимально приблизить игру к реальной помогает, в том числе, военная техника, которая грохотала и в этот раз под Веневом. Красноармейцы были вооружены винтовками Мосина, самозарядными винтовками Токарева, пистолетами-пулеметами (ППШ, ППС), двумя пулеметами Максим. Работали артиллерийский и минометный расчеты.

«Солдаты Вермахта» были вооружены карабинами Маузера К-98, пистолетами-пулеметами МП-40, минометами. Боевую обстановку особенно сильно на поле сражения подчеркнули советский танк Т-60 и немецкий бронетранспортер Demag.

В реконструкции приняли участие клубы из Москвы и Подмосковья, Рязани, Орла, Севастополя и Хабаровска.

Председатель правления РОО ВИК «Тульский оборонительный рубеж» Сергей Казанский рассказал, что для членов клуба значат такие реконструкции:

- Увлечение военной историей позволяет более полно и ярко представить события, происходящие много лет назад, совершить своего рода путешествие во времени. Кроме того, тактическая игра - это активный отдых, что полезно для здоровья.

Следующую масштабную реконструкцию на тульской земле планируют провести 5 декабря в Веневе. Организаторы мероприятия надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит пригласить на реконструкцию зрителей, чего, к сожалению, не удалось сделать в минувшие выходные.

Немецкая форма и нацистская символика является неотъемлемой частью воссоздания исторического образа противника и ни в коем случае не является пропагандой фашизма. Военно-исторические клубы категорически против и никакими действиями не способствуют реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников.