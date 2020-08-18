В сентябре на фестиваль «ЛитераТула» приедут детские писатели

Фото из архива Myslo.

Фестиваль детской книги «ЛитераТула» пройдет в этом году с 11 по 13 сентября в Туле, на территории творческого индустриального кластера «Октава». Посетителей ждут встречи с писателями, иллюстраторами, переводчиками, театральные постановки, творческие мастер-классы, презентации новинок, большая книжная ярмарка.

В этом году впервые в истории фестиваля в нем примут участие «взрослые» писатели, просветители, поэты. В связи с эпидемиологической обстановкой программа фестиваля будет сокращена.

- В этом году мы попробуем соединить два разных, но очень близких мира — детской и взрослой литературы — и найти то, что их делает доступным читателям любого возраста. Переходный возраст и переходный формат программы будет нашим первым экспериментом с границами детской литературы, — говорят организаторы фестиваля.

Впервые в Тулу приедет лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин, лауреат премии «Национальный бестселлер» Анна Козлова, лауреат премии «Ясная Поляна» Нарине Абгарян, победитель премии «Лицей» Оксана Васякина, писательница, финалист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Евгения Некрасова. Хорошо знакомые и новые детские авторы: Нина Дашевская, Юлия Симбирская, Анастасия Орлова, Наталья Волкова, Ася Кравченко, Алексей Олейников, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак и многие другие. В программе примут участие специалисты по детскому чтению Екатерина Асонова, Михаил Павловец, Анна Годинер и многие другие российские писатели, поэты, издатели и просветители.

В первый день фестиваля литературная премия «Ясная Поляна» объявит короткий список в номинации «Современная русская проза» — это книги российских авторов, на которые нужно обратить внимание в этом году.

«Повзрослеет» в рамках фестиваля и комикс. Теперь в нем с легкостью говорят о русском авангарде и самоцензуре. Актуальные работы представят ведущие авторы и издатели страны.

Театральная программа пройдет на отдельной площадке: тулякам покажут спектакли, созданные детьми и подростками театральной студии «Дети Райка», совместные лаборатории и лекции Театра. doc и издательства «Розовый жираф», авторские спектакли актрисы и режиссера Екатерины Кочневой.

Издательство «Самокат» представит свою интерактивную выставку по бестселлеру «Транссиб. Поезд отправляется!», посетителей ждет авторская выставка художника и издателя Татьяны Кормер. Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» представит новые работы молодых российских иллюстраторов; вновь в Тулу приедет выставка hand-made героев современных детских книг «Улыбчивые Чуда» минского фестиваля «Город и книги».

Тулякам презентуют выставку иллюстраций переиздания книги «Легенды о мастере Тычке» (издательство «Нигма»).

Традиционно все дни фестиваля будет работать большая книжная ярмарка, на которой посетители смогут купить книги по издательским ценам и пообщаться с представителями более чем 30 российских издательств.

Фестиваль пройдет строго в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Фестиваль состоится при поддержке правительства Тульской области, литературной премии «Ясная Поляна», ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».