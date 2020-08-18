Туляков приглашают в новую Ледовую арену на Кубок губернатора по хоккею

18 августа в Туле на новой Ледовой арене стартует Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Участники турнира разделены на две группы.

Группа «А» сыграет в Туле. Это «Академия имени Михайлова» (Новомосковск), «Чайка» (Нижний Новгород), «Атлант» (Мытищи), «Сибирские снайперы» (Новосибирск).

Группа «В» — в Ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске. Это «Локо» (Ярославль), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «СКА — Варяги» (Санкт-Петербург) и «Тайфун» (Владивосток).

Первые матчи турнира состоятся уже сегодня. В Туле в 15.00 «Сибирские снайперы» сыграют с «Атлантом», в 19.00 «Академия имени Михайлова» сразится с «Чайкой».

В Новомосковске в 15.00 состоится матч «СКА -Варяги» — «Мамонты Югры», в 19.00 — «Локо» — «Тайфун».

Билеты на игры бесплатные. Чтобы их получить, нужно зайти по этой ссылке и забронировать на конкретный матч. По одной заявке можно приобрести не более 2 билетов. Получить их можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность.