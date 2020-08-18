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Туляков приглашают в новую Ледовую арену на Кубок губернатора по хоккею

Туляков приглашают в новую Ледовую арену на Кубок губернатора по хоккею

Вход – по бесплатным билетам.

18 августа в Туле на новой Ледовой арене стартует Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Участники турнира разделены на две группы.
 
Группа «А» сыграет в Туле. Это «Академия имени Михайлова» (Новомосковск), «Чайка» (Нижний Новгород), «Атлант» (Мытищи), «Сибирские снайперы» (Новосибирск).
 
Группа «В» — в Ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске. Это «Локо» (Ярославль), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «СКА — Варяги» (Санкт-Петербург) и «Тайфун» (Владивосток).
 

Первые матчи турнира состоятся уже сегодня. В Туле в 15.00 «Сибирские снайперы» сыграют с «Атлантом», в 19.00 «Академия имени Михайлова» сразится с «Чайкой».

В Новомосковске в 15.00 состоится матч «СКА -Варяги» — «Мамонты Югры», в 19.00 — «Локо» — «Тайфун».

Билеты на игры бесплатные. Чтобы их получить, нужно зайти по этой ссылке и забронировать на конкретный матч. По одной заявке можно приобрести не более 2 билетов. Получить их можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность.
расписание матчей
19 августа
 
Тула:
  • «Чайка» — «Атлант» — 15.00
  • «Академия имени Михайлова» — Сибирские снайперы — 19.00
Новомосковск:
  • «Тайфун» — «СКА-Варяги» — 15.00
  • «Локо» — «Мамонты Югры» — 19.00
21 августа
 
Тула:
  • «Сибирские снайперы» — «Чайка» — 11.00
  • Концертная программа перед зданием Ледового дворца — 15.00 — 16.30
  • Торжественное открытие дворца — 17.00
  • «Академия имени Михайлова» — «Атлант» — 17.30
Новомосковск:
  • «Мамонты Югры» — «Тайфун» — 15.00.
  • «СКА-Варяги» — «Локо» — 19.00
22 августа
  • Тула. Матчи полуфинала — 13.00
  • Новомосковск. Матчи за 5−8 место — 17.00
23 августа
  • Тула. Матч за третье место — 13.00. Финал — 17.00
  • Новомосковск. Матч за 7 место — 13.00. Матч за 5 место — 17.00
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:20 +1
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