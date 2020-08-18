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Тулячка стала победителем Кубка России по плаванию на открытой воде 2020 года
Фото: ktosmp.tularegion.ru

Тулячка стала победителем Кубка России по плаванию на открытой воде 2020 года

Девушка стала лучшей на дистанции 5 километров.

В селе Засечное Пензенской области 16 августа состоялся Кубок России по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили впервые, но в нем приняли участие сильнейшие российские пловцы-марафонцы. Призовой фонд — 130 тысяч рублей.
 
«Победителями на дистанции 5 километров стали представительница Тульской области Дарья Волобуева (1:05.08,14) и представитель Московской и Ярославской областей Кирилл Абросимов (59.02,89)», — сообщает Комитет Тульской области по спорту.
 
Серебряную медаль в мужском заплыве выиграл пермский спортсмен Руслан Садыков (59.05,76). Бронза досталась Артему Мамушкину (59.09,83), который представляет Тульскую и Рязанскую области.
 
В женском заплыве серебро выиграла Екатерина Сорокина из Пермского края (1:05.10,35), третье место заняла представительница Тульской области Софья Вахрушева (1:05.17,37).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +2
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