На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом
Бедненько, как говорится, но чистенько.
На асфальтовые заплатки вместо плитки обратили внимание наши читатели. Они прислали в редакцию фото «ремонта»: так приводят в порядок тротуар у дома №100 по пр. Ленина.
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Дорожный креатив
Как-то раз в Левобережном асфальтовую дорогу «подлатали» деревом.
А на ул. Кабакова пригодилась дверь (
в светлое дорожное будущее):
В Липках в ямки, бывало, клали кирпич:
Есть еще примеры? Кидайте в комментарии!
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