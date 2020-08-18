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На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом

На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом

Бедненько, как говорится, но чистенько.

На асфальтовые заплатки вместо плитки обратили внимание наши читатели. Они прислали в редакцию фото «ремонта»: так приводят в порядок тротуар у дома №100 по пр. Ленина.

Галерея
На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом, Фото: 1
На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом, Фото: 2
На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом, Фото: 3
На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом, Фото: 4
На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом, Фото: 5
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Дорожный креатив

Как-то раз в Левобережном асфальтовую дорогу «подлатали» деревом.

А на ул. Кабакова пригодилась дверь (в светлое дорожное будущее):

В Липках в ямки, бывало, клали кирпич:

 

Есть еще примеры? Кидайте в комментарии!

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:20 +12
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