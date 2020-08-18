На пр. Ленина в Туле мощеные плиткой дорожки латают асфальтом

Бедненько, как говорится, но чистенько.

На асфальтовые заплатки вместо плитки обратили внимание наши читатели. Они прислали в редакцию фото «ремонта»: так приводят в порядок тротуар у дома №100 по пр. Ленина.

Галерея показать все фотографии 5

Дорожный креатив

Как-то раз в Левобережном асфальтовую дорогу «подлатали» деревом.

А на ул. Кабакова пригодилась дверь ( в светлое дорожное будущее ):

В Липках в ямки, бывало, клали кирпич:

Есть еще примеры? Кидайте в комментарии!