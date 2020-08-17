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Алексей Дюмин: «Мы понимаем, сколько жизней может унести COVID-19, поэтому не должны давать поблажек»

Алексей Дюмин: «Мы понимаем, сколько жизней может унести COVID-19, поэтому не должны давать поблажек»

О подготовке к осеннему периоду и ожидаемому всплеску простудных заболеваний шла речь сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области.

В преддверии осени и возможного сезонного роста заболеваемости простудными инфекциями сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Алексей Дюмин обратился к коллегам с просьбой неукоснительно следить за соблюдением требований Роспотребнадзора, а также поручений регионального и федерального штабов.

– Мы пережили уже вынужденные ограничения, которые существенно повлияли на жизнедеятельность граждан и региона в целом. И сейчас, если мы дадим послабления, есть риск, что откатимся на четыре месяца назад. Чтобы этого не произошло, работа регионального штаба продлена до нового года. Мы прекрасно с вами понимаем, сколько жизней может унести COVID-19, поэтому ни в коем случае не должны давать поблажек: контролировать, контролировать и требовать выполнения всех инструкций главного санитарного врача, указов регионального и федерального штабов.

Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Алексею Эрку за неделю проверить готовность региона к предстоящему возможному росту сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:00 −4
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