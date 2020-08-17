Спортсменка команды Mаrathon-Tula стала чемпионкой России в групповой гонке по велоспорту на шоссе

Фото из архива Myslo.

Велогонщица Диана Климова, выступающая за команду Mаrathon-Tula и Тульскую область, завоевала для региона первый за 16 лет титул чемпионки России в групповой гонке по велоспорту на шоссе.

Как сообщает пресс-служба команды, золотую медаль соревнований Диане принес победный финиш в Самаре после 120 км дистанции. Второй финишировала Наталья Cтуденикина, третьей — Седа Крылова.

Отметим, что спортсменка завоевала свой титул на шоссе в тяжелых погодных условиях — во время гонки в Самаре шел дождь.

Диана Климова - Мы ехали в ливень, он закончился только под конец гонки — на последних двух кругах подсохло и уже можно было действовать смелее на поворотах. До этого я никогда не ездила в Самаре и трасса мне понравилась. Хорошо, что я ехала до этого еще и эстафету, потому что в «разделке» было тяжеловато, а еще один старт позволил почувствовать к групповой гонке уверенность в себе и хорошо проехать. Большое спасибо Marathon-Tula, команде за сбор перед чемпионатом России, за поддержку.

Теперь Диана Климова на международных стартах в групповых гонках до следующего чемпионата России будет выступать в майке чемпионки страны.

С золотой медалью спортсменку поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Своим блестящим выступлением в групповой гонке вы не только порадовали своих болельщиков, но и вписали ещё одну славную страницу в историю тульского велоспорта. Уверен, что упорство и воля к победе помогут вам покорить еще не одну спортивную вершину. Земляки гордятся вами! Так держать!

Отметим, что в первый день соревнований в Самаре гонщица Marathon-Tula Тамара Дронова завоевала бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а днем позже в составе команды Москвы Дронова и Андрей Сазанов стали серебряными призерами в смешанной эстафете, которая дебютировала в программе чемпионата России.

Следующими крупными соревнованиями для команды станет Гран-при Тулы, который пройдет в Туле 27−29 августа.