новости
новости
Регистрация
Спортсменка команды Mаrathon-Tula стала чемпионкой России в групповой гонке по велоспорту на шоссе
Фото из архива Myslo.

Спортсменка команды Mаrathon-Tula стала чемпионкой России в групповой гонке по велоспорту на шоссе

Диану Климову поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Велогонщица Диана Климова, выступающая за команду Mаrathon-Tula и Тульскую область, завоевала для региона первый за 16 лет титул чемпионки России в групповой гонке по велоспорту на шоссе.

Как сообщает пресс-служба команды, золотую медаль соревнований Диане принес победный финиш в Самаре после 120 км дистанции. Второй финишировала Наталья Cтуденикина, третьей — Седа Крылова.

Отметим, что спортсменка завоевала свой титул на шоссе в тяжелых погодных условиях — во время гонки в Самаре шел дождь.

Диана Климова

- Мы ехали в ливень, он закончился только под конец гонки — на последних двух кругах подсохло и уже можно было действовать смелее на поворотах. До этого я никогда не ездила в Самаре и трасса мне понравилась. Хорошо, что я ехала до этого еще и эстафету, потому что в «разделке» было тяжеловато, а еще один старт позволил почувствовать к групповой гонке уверенность в себе и хорошо проехать. Большое спасибо Marathon-Tula, команде за сбор перед чемпионатом России, за поддержку.

Теперь Диана Климова на международных стартах в групповых гонках до следующего чемпионата России будет выступать в майке чемпионки страны.

С золотой медалью спортсменку поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Своим блестящим выступлением в групповой гонке вы не только порадовали своих болельщиков, но и вписали ещё одну славную страницу в историю тульского велоспорта. Уверен, что упорство и воля к победе помогут вам покорить еще не одну спортивную вершину. Земляки гордятся вами! Так держать!

Отметим, что в первый день соревнований в Самаре гонщица Marathon-Tula Тамара Дронова завоевала бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а днем позже в составе команды Москвы Дронова и Андрей Сазанов стали серебряными призерами в смешанной эстафете, которая дебютировала в программе чемпионата России.

Следующими крупными соревнованиями для команды станет Гран-при Тулы, который пройдет в Туле 27−29 августа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +3
Другие статьи по темам
Люди
Диана КлимоваАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
велогонщицавелоспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На месте провала на улице Революции в Туле завершены восстановительные работы
На месте провала на улице Революции в Туле завершены восстановительные работы
Погода в Туле 17 августа: до +26, незначительные осадки
Погода в Туле 17 августа: до +26, незначительные осадки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.