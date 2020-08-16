В августе прямые линии с туляками проведут Константин Лопухов и Юрий Панфилов

Жители региона смогут задать интересующие их вопросы в сфере экологии и строительства.

В августе прямые линии с населением региона проведут министр строительства Константин Лопухов и глава министерства экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов.

Прямые линии состоятся в приёмной правительства Тульской области 25 и 28 августа соответственно, с 10.00 до 11.00. Телефон приёмной: 31-26-20.