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В августе прямые линии с туляками проведут Константин Лопухов и Юрий Панфилов

В августе прямые линии с туляками проведут Константин Лопухов и Юрий Панфилов

Жители региона смогут задать интересующие их вопросы в сфере экологии и строительства.

В августе прямые линии с населением региона проведут министр строительства Константин Лопухов и глава министерства экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов.

Прямые линии состоятся в приёмной правительства Тульской области 25 и 28 августа соответственно, с 10.00 до 11.00. Телефон приёмной: 31-26-20.

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вчера, в 20:38 +1
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