Фото: metallgar.ru
В Скуратово вор забрался в чужой гараж через крышу
Добычей злоумышленника стали рыболовные снасти и инструменты.
Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» выясняют детали кражи. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник отжал лист крыши металлического гаража и проник внутрь.
Добычей вора стали электроинструменты и рыболовные снасти. Полицейские изобличили в хищении 31-летнего мужчину. Он не работает, ранее судим и подозревается в причастности к другим кражам. Возбуждено уголовное дело.
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