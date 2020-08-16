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В Скуратово вор забрался в чужой гараж через крышу
Фото: metallgar.ru

В Скуратово вор забрался в чужой гараж через крышу

Добычей злоумышленника стали рыболовные снасти и инструменты.

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» выясняют детали кражи. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник отжал лист крыши металлического гаража и проник внутрь.

Добычей вора стали электроинструменты и рыболовные снасти. Полицейские изобличили в хищении 31-летнего мужчину. Он не работает, ранее судим и подозревается в причастности к другим кражам. Возбуждено уголовное дело.

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