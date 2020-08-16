В Скуратово вор забрался в чужой гараж через крышу

Фото: metallgar.ru

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» выясняют детали кражи. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник отжал лист крыши металлического гаража и проник внутрь.

Добычей вора стали электроинструменты и рыболовные снасти. Полицейские изобличили в хищении 31-летнего мужчину. Он не работает, ранее судим и подозревается в причастности к другим кражам. Возбуждено уголовное дело.