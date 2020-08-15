Полиция составила за прошедшие сутки 134 протокола за нарушения масочного режима
В Тульской области сотрудники полиции продолжают «антикоронавирусные» рейды.
Только за прошедшие сутки в регионе полицейскими за нарушение «масочного режима» составлены 134 административных протокола по ст. 20.6.1
Напомним, ношение масок является обязательным в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.
Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
Проверочные и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе сотрудниками полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковыми, ППС, Госавтоинспекцией и другими.
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