Полиция составила за прошедшие сутки 134 протокола за нарушения масочного режима

Только за прошедшие сутки в регионе полицейскими за нарушение «масочного режима» составлены 134 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Среди них 87 протоколов на объектах розничной торговли, 8 — в общественном транспорте, 25 — на остановочных павильонах, 14 — в зданиях, иных объектах и медицинских организациях.

Напомним, ношение масок является обязательным в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Проверочные и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе сотрудниками полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел — участковыми, ППС, Госавтоинспекцией и другими.