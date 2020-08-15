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Как выглядит новый Ледовый дворец в Туле изнутри: фоторепортаж

Как выглядит новый Ледовый дворец в Туле изнутри: фоторепортаж

Сегодня в Туле в новом Ледовом дворце состоялась показательная тренировка хоккеистов Академии Михайлова.

Myslo побывал на тренировке хоккеистов и посмотрел новый Ледовый дворец. Его торжественное открытие запланировано на 21 августа.

Галерея
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 1
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 2
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 3
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 4
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 5
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 6
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 7
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 8
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 9
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 10
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 11
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 12
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 13
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 14
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 15
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 16
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 17
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 18
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 19
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 20
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 21
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 22
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 23
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 24
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 25
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 26
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 27
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 28
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 29
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 30
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 31
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 32
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 33
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 34
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 35
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 36
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 37
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 38
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 39
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 40
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 41
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 42
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 43
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 44
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 45
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 46
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 47
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 48
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 49
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 50
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 51
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 52
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 53
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 54
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 55
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 56
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 57
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 58
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 59
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 60
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 61
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 62
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 63
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 64
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 65
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 66
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 67
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 68
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 69
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 70
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 71
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 72
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 73
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 74
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 75
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 76
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 77
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 78
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 79
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 80
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 81
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 82
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 83
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 84
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 85
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 86
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 87
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 88
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 89
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 90
Ледовый дворец. тренировки команды Академии Михайлова , Фото: 91
показать все фотографии

Напомним, в Тульской области стартует Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. Матчи пройдут с 18 по 23 августа в Ледовом дворце в Туле и Ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске.
Матчи группового этапа состоятся с 18 по 21 августа. Подробности и расписание игр — здесь.

Билеты будут бесплатными, приобрести их можно, оформив заявку на предварительную регистрацию на официальной странице в ВК команды «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова». По одной заявке можно приобрести не более 2 билетов. Получить билет можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность. Билет также можно забронировать по ссылке.

Заместитель председателя Комитета Тульской области по спорту Александр Россихин посоветовал зрителям оставлять автомобили на парковках у «Леруа Мерлен» и «Глобуса» и по пешеходному переходу идти до Ледового дворца. 

Как добраться до Ледового дворца, смотрите в видеоинструкции.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:00 +1
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Место
Тула

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