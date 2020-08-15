Как выглядит новый Ледовый дворец в Туле изнутри: фоторепортаж

Сегодня в Туле в новом Ледовом дворце состоялась показательная тренировка хоккеистов Академии Михайлова.

Myslo побывал на тренировке хоккеистов и посмотрел новый Ледовый дворец. Его торжественное открытие запланировано на 21 августа.

Напомним, в Тульской области стартует Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. Матчи пройдут с 18 по 23 августа в Ледовом дворце в Туле и Ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске.

Матчи группового этапа состоятся с 18 по 21 августа. Подробности и расписание игр — здесь.

Билеты будут бесплатными, приобрести их можно, оформив заявку на предварительную регистрацию на официальной странице в ВК команды «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова». По одной заявке можно приобрести не более 2 билетов. Получить билет можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность. Билет также можно забронировать по ссылке.

Заместитель председателя Комитета Тульской области по спорту Александр Россихин посоветовал зрителям оставлять автомобили на парковках у «Леруа Мерлен» и «Глобуса» и по пешеходному переходу идти до Ледового дворца.

Как добраться до Ледового дворца, смотрите в видеоинструкции.



