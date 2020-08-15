В Тульской области фермера обвиняют в преднамеренном банкротстве

Прокуратура города Щекино направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя КФХ, преднамеренно обанкротившего свое предприятие.

Зампрокурора Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней бывшей главы крестьянско-фермерского хозяйства, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В ходе предварительного расследования по делу установлено, что женщина, возглавляя КФХ, в период с 25 декабря 2014 года по 21 декабря 2015 года, используя свои полномочия вопреки законным интересам хозяйства, умышленно распродавала имущество по заниженным ценам третьим лицам. В ряде случаев отчуждение имущества произошло без получения оплаты по сделкам. Указанные действия повлекли неспособность крестьянско-фермерского хозяйства «Омела» исполнить обязательства перед кредиторами на сумму более 46 млн рублей, что привело к банкротству предприятия.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.