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В Тульской области фермера обвиняют в преднамеренном банкротстве

В Тульской области фермера обвиняют в преднамеренном банкротстве

Прокуратура города Щекино направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя КФХ, преднамеренно обанкротившего свое предприятие.

Зампрокурора Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней бывшей главы крестьянско-фермерского хозяйства, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В ходе предварительного расследования по делу установлено, что женщина, возглавляя КФХ, в период с 25 декабря 2014 года по 21 декабря 2015 года, используя свои полномочия вопреки законным интересам хозяйства, умышленно распродавала имущество по заниженным ценам третьим лицам. В ряде случаев отчуждение имущества произошло без получения оплаты по сделкам. Указанные действия повлекли неспособность крестьянско-фермерского хозяйства «Омела» исполнить обязательства перед кредиторами на сумму более 46 млн рублей, что привело к банкротству предприятия.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:05 0
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