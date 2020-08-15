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Погода в Туле 16 августа: лето остается с нами!

Погода в Туле 16 августа: лето остается с нами!

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

16 августа в Тульской области прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта гидрометцентра осадки незначительные).

Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +7…+12ºС, днем +19…+24ºС.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.

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