Погода в Туле 16 августа: лето остается с нами!
Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
16 августа в Тульской области прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта гидрометцентра осадки незначительные).
Ветер северо-западный 3−8 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7…+12ºС, днем +19…+24ºС.
Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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