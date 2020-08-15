Определены лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники
В правительстве Тульской области рассмотрели заявки на присуждение премий в сфере науки и техники.
Премии присуждаются в соответствии с задачами нацпроекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Цель — поддержать ученых и специалистов, чьи проекты вносят весомый вклад в развитие различных областей знаний.
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Премии имени
Б.С. Стечкинаудостоены работы авторских коллективов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» и АО «Тулаточмаш».
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Премия имени
Е. Н. Сабининаприсуждена коллективу авторов из АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» за работу «Создание гибкого печатного кабеля — нового пассивного элемента электромонтажа».
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Премии имени
К. Д. Ушинскогоудостоена работа «Школьный учебник: место и роль в развитии образования, науки и культуры XVIII—XXI вв.» декана факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. ТолстогоРомашиной Екатерины Юрьевны.
Премии Тульской области в сфере науки и техники учреждены Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО.
Ежегодно присуждаются:
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3 премии имени
Б. С. Стечкина— за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, разработку и внедрение технологий, техники и материалов;
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премия имени
К. Д. Ушинского— за значительный вклад в развитие гуманитарных наук;
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премия имени
Е. Н. Сабинина— за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса области. Премия имени Е. Н. Сабининаучреждена по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
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