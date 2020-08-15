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Определены лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники

Определены лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники

В правительстве Тульской области рассмотрели заявки на присуждение премий в сфере науки и техники.

Премии присуждаются в соответствии с задачами нацпроекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Цель — поддержать ученых и специалистов, чьи проекты вносят весомый вклад в развитие различных областей знаний.
 
  • Премии имени Б.С. Стечкина удостоены работы авторских коллективов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» и АО «Тулаточмаш».
  • Премия имени Е. Н. Сабинина присуждена коллективу авторов из АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» за работу «Создание гибкого печатного кабеля — нового пассивного элемента электромонтажа».
  • Премии имени К. Д. Ушинского удостоена работа «Школьный учебник: место и роль в развитии образования, науки и культуры XVIII—XXI вв.» декана факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого Ромашиной Екатерины Юрьевны.

Премии Тульской области в сфере науки и техники учреждены Законом Тульской области от 5 января 2003 года № 362-ЗТО.

Ежегодно присуждаются:
 
  • 3 премии имени Б. С. Стечкина — за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, разработку и внедрение технологий, техники и материалов;
  • премия имени К. Д. Ушинского — за значительный вклад в развитие гуманитарных наук;
  • премия имени Е. Н. Сабинина — за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-промышленного комплекса области. Премия имени Е. Н. Сабинина учреждена по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
 
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