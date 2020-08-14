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В Туле вору пришлось выбирать между штрафом и колонией
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В Туле вору пришлось выбирать между штрафом и колонией

Мужчина все же нашел 105 тысяч рублей, опасаясь попасть за решетку.

 
Жителя Тулы признали виновным в краже денег с банковского счета и оштрафовали на 105 тысяч рублей. Мужчина не торопился оплачивать штраф и поэтому вскоре ему пришлось общаться с приставами.
 
«Ему было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неуплаты штрафа судебным приставом-исполнителем будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания», — сообщила пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
Испугавшись, что новое наказание может оказаться более суровым, С. решил оплатить уголовный штраф в полном объеме.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 +2
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