В Туле вору пришлось выбирать между штрафом и колонией

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Мужчина все же нашел 105 тысяч рублей, опасаясь попасть за решетку.

Жителя Тулы признали виновным в краже денег с банковского счета и оштрафовали на 105 тысяч рублей. Мужчина не торопился оплачивать штраф и поэтому вскоре ему пришлось общаться с приставами.

«Ему было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неуплаты штрафа судебным приставом-исполнителем будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания», — сообщила пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Испугавшись, что новое наказание может оказаться более суровым, С. решил оплатить уголовный штраф в полном объеме.