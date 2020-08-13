Прокуратура требует закрыть приют зоозащитницы, которую вынудили переехать в Тульскую область из Новой Москвы

Фото: animalphoto.ru

Стоит отметить, что Асипова уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов и СМИ.

Одоевский суд принял иск районного прокурора к администрации и гражданке Асиповой В.К. Предмет иска — приют для животных, который находится в селе Березово.

Проверку прокуратура провела по жалобам жителей села. Прокуратура выяснила: ответчик организовала приют для животных и нарушает закон. А именно — использует один из земельных участков без прав на него, животные содержатся без вольеров и могут свободно перемещаться как по территории, так и за ее пределами.

«...неоднократно поступали жалобы на безнадзорное нахождение животных (собаки, лошади, бык) на территории домовладений жителей с. Березово Одоевского района. За 2019−2020 гг. ответчик 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных», — сообщили Myslo в региональном Управлении Судебного департамента.

Прокурор просит признать деятельность Асиповой В. К. по содержанию приюта для животных незаконной.

Женщину хотят обязать вывезти животных с незаконно занятого участка.

Стоит отметить, что Асипова уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов и СМИ. Так, в 2018 году телеканал «360» опубликовал сюжет о приюте для животных в деревне Терехово, в Новой Москве.

«На шести дачных сотках уживаются 80 собак, три лошади, пони, а еще коты, крысы, мыши и даже один попугай. Хозяйка приюта Влада Асипова собирает животных с детства, с годами хобби стало смыслом и стилем жизни: утром — кормежка, вечером — прогулка, где-то между этим непременная ссора с соседями», — сообщили авторы сюжета.

На тот момент женщина планировала в ближайшее время переехать в другое место в седьмой раз и присмотрела домик в Тульской области. Но, видимо, тут ей тоже не обрадовались.