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Героя-красноармейца нашли под Тулой спустя 78 лет после его гибели

Героя-красноармейца нашли под Тулой спустя 78 лет после его гибели

Установить личность и обстоятельства смерти Файзи Ахмедова помогла медаль «За отвагу». Теперь она будет храниться в семье воина.

Поисковики отряда «Славный» под руководством Ивана Сопова проводят полевые работы в Арсеньевском районе, на местах боев Великой Отечественной войны. Неоценимую помощь в раскопках оказывают местные жители, по крупицам восстанавливая картину страшных событий, происходивших здесь почти 80 лет назад.

Виктор Васильевич Лазарев рассказал искателям, где хоронили бойцов-красноармейцев в 1942 году. От своей бабушки он узнал, что в одном месте были похоронены женщины-санитарки, в другом – красноармейцы. Эти рассказы помогли поисковикам обнаружить останки 5 медсестёр и более 40 бойцов.

При одном из них была найдена медаль «За отвагу». Матерчатая колодка почти сгнила, а вот металл сохранился довольно хорошо, был чётко различим номер: 69885. По данным Центрального архива Минобороны России, эта медаль была вручена 18 ноября 1942 года красноармейцу Файзи Ахмедову.

Он родился в 1907 году в деревне Ивановское Дюртюлинского района. Был призван на фронт 8 января 1942 года, проходил службу в 860-м стрелковом полку 283-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта.

Фото: tugan-yak.rbsmi.ru 

Подвиг Файзи Ахмедов совершил 17 октября 1942 года. Во время наступления немцев на высоту 230,7 в районе Мценска красноармеец Ахмедов находился на боевом охранении. Когда немцы ворвались в траншеи, он в одиночку принял бой – винтовочным огнём, гранатами и штыком уничтожил 9 гитлеровцев.

Спустя несколько дней после установления имени воина удача улыбнулась искателям во второй раз – в Башкирии нашлась его внучка Лилия Бакирова. Услышав ошеломительную новость, она сначала не поверила, а потом разрыдалась – почти 80 лет её мать и бабушка пытались узнать, где и как погиб Файзи Ахмедов, который с декабря 1942 года числился пропавшим без вести.

Файзи Ахмедов ушел на фронт в 35 лет. До войны работал в родном селе на элеваторе. Активно участвовал в общественной жизни, занимался спортом. В семейных архивах сохранилось множество документов и фотографий, связанных с ним. И единственное фронтовое письмо, содержимое которого до сих пор неизвестно – весточку с поля боя Файзи Ахмедов написал арабскими буквами на татарском языке.  

В ближайшее время останки красноармейца Ахмедова со всеми воинскими почестями захоронят в его родном селе Иванаево. Медаль, найденная тульскими поисковиками под Арсеньево, будет храниться в семье Лилии Бакировой.

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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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