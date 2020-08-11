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Съемки сериала «Мир.Дружба.Жвачка» в тульском дворе: жильцы взбунтовались из-за угрозы коронавируса

Съемки сериала «Мир.Дружба.Жвачка» в тульском дворе: жильцы взбунтовались из-за угрозы коронавируса

В Туле продолжились съемки сериала «Мир.Дружба.Жвачка». Но начались они с конфликта с жителями.

Съемочной площадкой на этот раз стал подъезд и двор дома №25 по ул. Кирова. Туда рано утром к нему приехали фуры киногруппы. Но как только  участники съемок приступили к работе, против выступили жители подъезда, где должна была сниматься одна из сцен второго сезона «Мир.Дружба.Жвачка».

Жители заявили, что съемочная группа, состоящая из жителей другого региона (преимущественно, Москвы), не согласовала с жильцами дома проведение съемок на их территории. Также в процессе съемок группой был нарушен масочный режим, не предусмотрена санитарная обработка места съемки – подъезда, по окончании съемок. Все это, по мнению жильцов, подвергало их угрозе заражения.

«В доме более 500 квартир, а ранее в нем уже было выявлено 2 случая заболевания коронавирусом», – заявили жители.

Представитель жильцов отметил, что, так как они являются собственниками дома, двора и придомовой территории, киносъёмочная группа собиралась вести съемку без разрешения жильцов, то есть нарушала их права.

Директор съемочной группы Михаил Мохов пояснил, что группа уведомила управляющую компанию дома о съемках. Но оказалось, что этого было недостаточно – управляющая компания не довела эту информацию до жителей.

Приехавший на встречу с участниками конфликта заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев сообщил, что комиссия тоже была не в курсе планируемых съемок. Но если бы ее уведомили своевременно и более тщательно проработали вопросы организации съемок на площадке, конфликта можно было избежать. Также киношникам напомнили о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в отношении снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и уважения прав граждан.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:03 +3
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