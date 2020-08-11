В Одоеве приступили к расчистке Упы

11 августа министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов проверил, как идут работы по расчистке реки Упы в Одоеве.

Работы финансируются из федерального бюджета. В 2019 году расчистка участка реки Упы в Одоеве была включена в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». По поручению губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с Минприроды России.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов Работы такого масштаба и такого характера проводятся в Тульской области впервые. Кроме этого проекта у нас в текущем году завершились работы по расчистке очень знакового, видового пруда в Богородицке, и в Рогожинском парке Тулы. В планах министерства и правительства Тульской области на следующий год разработка проектной документации и расчистка Советского водохранилища в Щекинском районе.

Протяженность участка расчистки 2 км, запланированный объем выемки илов – 68,8 тыс. кубических метров. Выемку донных отложений будут производить с использованием современного земснаряда-амфибии с подачей илов на площадки временного складирования в геотубы. Разработка грунта из-под воды производится на глубину от 0,5 до 5,5 метров.

По словам Юрия Панфилова, работы ведутся на участках, которые более антропогенно подвержены нагрузке, воздействиям на водный объект. Расчистка восстановит возможность реки к самоочищению, которое ухудшилось из-за маловодности и отсутствия паводков.

Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин:

Валерий Крупнин На протяжении 15 веков река не расчищалась, здесь были плотины с мельницами для переработки зерна в муку, для производства текстильных изделий, полотняные заводы. То есть, все это сказывалось на глубине реки, она можно сказать из-за этих плотин мельчала. Поток воды тормозился и от накоплений ила спасали только паводки. Последний паводок был в 2012 году, поэтому мероприятия будут полезны для реки.

Антон Кирьяк-Гутиэрес, руководитель подрядной организации «Альянс Сервис»:

Антон Кирьяк-Гутиэрес - Проект, в рамках которого мы проводим работы, он прошел экологическую и государственную экспертизы. Этот способ расчистки безопасен и проверен нами на других водоемах. Опыт у нас достаточно большой, и мы знаем, как минимизировать тот неизбежный ущерб, который в любом случае наносится во время работ. Работы должны завершить не позднее 1 сентября 2021 года.

Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Оке в Белеве. Расчистка там ведется от автостанции до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря (около 2,5 км), объем выемки илов составит 32 тыс. кв. м.