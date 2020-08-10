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За полгода туляки взяли более 5500 ипотечных кредитов
Фото: creditvisor.ru

За полгода туляки взяли более 5500 ипотечных кредитов

Средняя сумма займа – 2,2 млн рублей, средний срок – 18-19 лет.

Жители Тульской области с января по июль получили 5559 ипотечных кредитов на 12,3 млрд рублей. Несмотря на пандемию, по сравнению с прошлым годом доля жилищных займов выросла.

Средняя сумма кредита – 2,2 млн рублей, средневзвешенная процентная ставка – 8,5%. В среднем, туляки берут ипотеку на 18-19 лет, сообщили в региональном отделении Банка России.

Туляки должны банкам за жильё 66,7 млрд рублей. Платежи они вносят исправно, доля просроченной задолженности – всего 0,64%. Росту ипотечного кредитования способствовала госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых. Воспользоваться ей можно до 1 ноября.

Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. Программа распространяется только на жилье в новостройках, первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости квартиры, а её стоимость не должна превышать 6 млн рублей.

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