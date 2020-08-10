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В Туле 14 пассажиров маршруток получат штрафы за отсутствие масок
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле 14 пассажиров маршруток получат штрафы за отсутствие масок

Полицейские провели в областном центре очередной рейд по соблюдению «масочного режима».

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия по проверке соблюдения антикоронавирусных требований. Напомним, посетители магазинов и торговых центров, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить средства индивидуальной защиты – маски или респираторы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 августа представители Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные провели очередное профилактическое мероприятие по соблюдению «масочного режима» на ул. Ложевой.

Правоохранители рекомендовали пассажирам маршруток надеть средства индивидуальной защиты. При их отсутствии и в случае отказа составлялись административные протоколы. За полтора часа полицейские проверили более 20 автобусов и выявили 14 нарушителей «масочного режима». Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

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