В Туле 14 пассажиров маршруток получат штрафы за отсутствие масок

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия по проверке соблюдения антикоронавирусных требований. Напомним, посетители магазинов и торговых центров, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить средства индивидуальной защиты – маски или респираторы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 августа представители Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные провели очередное профилактическое мероприятие по соблюдению «масочного режима» на ул. Ложевой.

Правоохранители рекомендовали пассажирам маршруток надеть средства индивидуальной защиты. При их отсутствии и в случае отказа составлялись административные протоколы. За полтора часа полицейские проверили более 20 автобусов и выявили 14 нарушителей «масочного режима». Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.