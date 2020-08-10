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Режиссер Мария Кузнецова сняла в Туле «Креветку»
Фото: Кинокомиссия Тульской области

Режиссер Мария Кузнецова сняла в Туле «Креветку»

Так называется дипломный фильм девушки.

С 4 августа по 9 августа в Туле прошли съёмки дипломного фильма Марии Кузнецовой «Креветка». Это комедия про девушку Марину, мечтающую расстаться со своим парнем, прекратить токсичные отношения и избавиться от психологического давления. Что из этого выйдет, кто поможет героине, и почему фильм получил такое название, зрители узнают после просмотра.

В съёмках задействованы актрисы тульского ТЮЗа, а саундтрек к фильму написали музыканты тульской группы River Bridge.

Сценарист и режиссёр Мария Кузнецова заканчивает обучение на курсе «Автор кино» в московской киношколе «Свободное кино», а также является исполнительным продюсером фестиваля детских фильмов «Шортики» и руководит детской киностудией «Первые».

Съемочную площадку «Креветки» посетил зампредседателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев. Он поблагодарил команду проекта за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в ходе съемок и пожелал успехов. Кинокомиссия оказывает съёмочной группе не только организационную, но и техническую поддержку предоставляя необходимое оборудование.

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