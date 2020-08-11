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В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина». Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Певица в коме, у нее отек мозга, – сообщает телеграм-канал Mash.

Телеграм канал Mash пишет, что 54-летнюю певицу нашла ее дочь, Валентина была еще в сознании. На теле женщины были кровоподтеки, ее супруг Юрий Фирсов тоже был дома.

Предварительно известно, что супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. По сообщению Mash, дочь Легкоступовой вызвала скорую, Валентину и Юрия увезли в наркологическую клинику. Но Фирсов сбежал, его сейчас ищут. Легкоступову перевели в другую больницу и прооперировали. Певица в коме.