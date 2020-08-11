новости
новости
Регистрация
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову
Фото Mash

В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову

В 80-90-х годах Валентина работала в Тульской областной филармонии.

В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина». Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Певица в коме, у нее отек мозга, – сообщает телеграм-канал Mash.
 
Телеграм канал Mash пишет, что 54-летнюю певицу нашла ее дочь, Валентина была еще в сознании. На теле женщины были кровоподтеки, ее супруг Юрий Фирсов тоже был дома.
 
Предварительно известно, что супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. По сообщению Mash, дочь Легкоступовой вызвала скорую, Валентину и Юрия увезли в наркологическую клинику. Но Фирсов сбежал, его сейчас ищут. Легкоступову перевели в другую больницу и прооперировали. Певица в коме.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:20 +2
Другие статьи по темам
Люди
Валентина Легкоступова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Момент жесткого ДТП с Audi и Toyota у цирка в Туле попал на видео
Момент жесткого ДТП с Audi и Toyota у цирка в Туле попал на видео
Режиссер Мария Кузнецова сняла в Туле «Креветку»
Режиссер Мария Кузнецова сняла в Туле «Креветку»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.