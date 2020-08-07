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Врио главного судебного пристава Тульской области рассмотрит обращения зареченцев
Фото из архива Myslo.

Врио главного судебного пристава Тульской области рассмотрит обращения зареченцев

Личный прием состоится 24 августа в районном отделении ведомства.

В понедельник, 24 августа, с 14.00 до 18.00 врио главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан в отделении по Зареченскому району Тулы.

Записаться можно до 18 августа по телефону 35-45-55.

Прием будет осуществляться при наличии у заявителей средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Кроме того, направить обращение к судебным приставам можно через интернет-приемную.

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вчера, в 22:10 0
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Люди
Екатерина Неменущая
Место
ТулаЗареченский район

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