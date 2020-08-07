Проверка кредитной истории: как не нарваться на мошенников

Фото: banki-web.ru

Сайты бюро кредитных историй (БКИ), входящих в реестр Банка России, теперь маркируются в поисковике «Яндекса» специальным знаком – рядом с названием бюро стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ».

Это позволит клиентам выбрать легальную организацию и не нарваться на мошенников. В интернете часто встречаются нелегальные компании, выдающие себя за БКИ. На самом деле аферисты не имеют доступа к информации, а просто выманивают деньги.

– Любой гражданин может получить свою кредитную историю бесплатно два раза в год. Помните: если кредитная история не очень хорошая, удалить данные о просроченных платежах невозможно. Но ее можно улучшить: например, брать небольшие кредиты или займы и аккуратно выплачивать их в срок, – рассказал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.