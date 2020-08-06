В Туле из-за жары раздают питьевую воду
Публикуем список адресов.
Сегодня, 6 августа, по прогнозу синоптиков в Туле ожидается до +28 градусов. В связи с этим тулякам в самые жаркие часы раздадут питьевую воду по следующим адресам:
- пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
- пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
- пересечение ул. Марата и Ложевой;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Смидович/9 Мая, 5;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Кауля, 45;
- Н. Руднева, 62.
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