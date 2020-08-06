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В Туле из-за жары раздают питьевую воду

В Туле из-за жары раздают питьевую воду

Публикуем список адресов.

Сегодня, 6 августа, по прогнозу синоптиков в Туле ожидается до +28 градусов. В связи с этим тулякам в самые жаркие часы раздадут питьевую воду по следующим адресам:

  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
  • пересечение ул. Марата и Ложевой;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Пузакова, 5;
  • ул. Смидович/9 Мая, 5;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Кауля, 45;
  • Н. Руднева, 62.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:29 +1
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