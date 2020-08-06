В Туле из-за жары раздают питьевую воду

Сегодня, 6 августа, по прогнозу синоптиков в Туле ожидается до +28 градусов. В связи с этим тулякам в самые жаркие часы раздадут питьевую воду по следующим адресам:

пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

пересечение ул. Марата и Ложевой;

ул. М. Горького, 14;

ул. Пузакова, 5;

ул. Смидович/9 Мая, 5;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Кауля, 45;

Н. Руднева, 62.