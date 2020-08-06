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Администрация Тулы: «Дорогу в деревне Струково отсыпят щебнем осенью»

Администрация Тулы: «Дорогу в деревне Струково отсыпят щебнем осенью»

Жители получили уведомление о том, что работы перенесены на 2021 год, но после публикации выяснилось, что в письме администрации была ошибка.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Струково. Они рассказали, что в феврале им пообещали до 1 ноября 2020 года отсыпать щебнем дорогу. Но месяц назад они получили уведомление, что из-за пандемии коронавируса и снижения поступлений в бюджет работы перенесены на 2021 год. Подробнее об этом читайте здесь.

После публикации пресс-служба администрации Тулы уточнила, что в ответ теруправления вкралась ошибка:

«В феврале текущего года сотрудниками администрации города Тулы было проведено выездное совещание с жителями д. Струково. По итогам принято решение в строительный сезон 2020 года выполнить ремонт дороги в деревне щебнем. К настоящему времени разработана сметная документация на выполнение работ. Стоимость составила 7,4 млн рублей. Из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) внесены изменения в планы по ремонту объектов улично-дорожной сети. Работы по ремонту на данном объекте будут выполнены осенью текущего года. Администрация города также приступила к работе по оформлению в собственность автомобильных дорог населенного пункта. Руководство администрации города приносит извинения на некорректный ответ администрации территориального округа».

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:00 0
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